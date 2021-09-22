Уголовное дело за вождение авто без прав возбуждено в прокуратуре Лунинецкого района

– В поле зрения правоохранителей попала 31-летняя жительница райцентра, – рассказывает прокурор Юрий Прокопчук. – Женщина трижды привлекалась к административной ответственности по статье 18.14 КоАП Республики Беларусь – управление транспортным средством, не имея на это права. Сотрудники дорожно-патрульной службы останавливали нарушительницу в марте, апреле, июле. Поскольку наложенные взыскания не возымели должного эффекта, в действиях водителя усмотрены признаки состава преступления по части 1 статьи 317-2 – управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно.

В отношении лунинчанки возбуждено уголовное дело. В данный момент по нему идет предварительное расследование. Виновнице грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.