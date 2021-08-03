Установлен мужчина, оскорблявший милиционеров в сети под разными никнеймами

ГУСБ МВД продолжается работа по защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел. На прошлой неделе оперативники вычислили 44-летнего жителя Дрогичина. Мужчина оставил как минимум восемь оскорбительных отзывов о сотрудниках.

В деструктивном телеграмм-канале, где размещались фотографии представителей госорганов и власти, задержанный писал отрицательные комментарии под ними, используя различные никнеймы в целях конспирации.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя райцентра и возбудили уголовные дела за оскорбления представителей власти. Фигурант неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. По оперативной информации, скрывается от следствия в одной из стран Евросоюза.