В Беларуси в 2020 году 155 водителей скрылись с мест ДТП с пострадавшими

26 февраля Госавтоинспекция МВД проведет по всей стране единый день безопасности дорожного движения: «Оставляешь место ДТП – совершаешь преступление!».

Сотрудники ГАИ проведут профилактические акции и посетят трудовые коллективы, при этом напомнят водителям об ответственности за оставление места ДТП.

В прошлом году 155 водителей скрылись с мест ДТП, в которых были пострадавшие. В этих авариях погибли 22 человека и 143 получили ранения.

Большинство таких происшествий связаны с наездами на пешеходов в темное время суток в населенных пунктах или их окрестностях. Водители скрываются с места ДТП в надежде, что им удастся избежать ответственности. Но, как показывает статистика, практически во всех случаях, за редким исключением, скрывшихся с места аварий находят.

Ведя себя подобным образом, водители лишь усугубляют свое положение. Ведь зачастую причиной ДТП становится нарушение правил именно пешеходом и ответственность, как административную, так и уголовную, несет пешеход.

В большинстве случаев обязательно найдутся очевидцы, и бегство станет отягчающим обстоятельством. Лучше трезво оценить ситуацию и принять необходимые срочные меры, особенно, если имеются пострадавшие.

Правила дорожного движения четко определяют конкретные действия водителя после совершения ДТП. Автомобиль должен быть остановлен. Его, а также другие предметы, относящиеся к ДТП, нельзя передвигать. Необходимо включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки (либо фонарь, мигающий красным светом) на расстоянии не менее 15 метров от автомобиля в населенных пунктах и 40 метров за городом.

Если имеются пострадавшие, надо принять все меры для оказания им необходимой помощи. Следует вызвать скорую помощь и сообщить в милицию, используя все возможные способы (по телефону, через водителей других автомобилей, очевидцев, прохожих и т.д.). В экстренных случаях пострадавших необходимо направить в ближайшее лечебное заведение на попутном транспорте. Если такой возможности нет, то пострадавших необходимо доставить в медучреждение на своем транспорте, предварительно зафиксировав (в присутствии очевидцев) положение транспортных средств, пострадавших, следы и предметы, относящиеся к ДТП.

В больнице водитель обязан сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспорта, предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение, либо другой документ, удостоверяющий личность. После этого водитель обязан вернуться на место происшествия. Выполнив такие действия, водитель не будет обвинен в оставлении места ДТП.

Кроме того, в целях стабилизации обстановки на дорогах республики, обеспечения безопасности дорожного движения в пятницу и выходные дни Госавтоинспекция проведет отработку основных автодорог по пресечению грубых нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами.

mvd.gov.by