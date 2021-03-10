Происшествия

В Бресте прокуратура возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников

Прокурор г. Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Об этом сообщает служба информации Прокуратуры Брестской области.

В ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие.

Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый.

Уголовное дело направлено для организации расследования в управление Следственного комитета по Брестской области.

Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги.

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L N

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