В Брестской области утонули 2 пенсионера

Вечером 3 июля 72-летний мужчина отправился ловить рыбу в реке Горынь в Столинском районе. Предварительно установлено, что он рыбачил с лодки, во время рыбалки ему стало плохо и мужчина упал в воду. Спасти пенсионера не удалось.

На следующий день, в ходе осмотра места происшествия тело мужчины без признаков жизни извлекли из воды сотрудники следственно-оперативной группы.

Утром 5 июля 68-летний житель Ляховичского района на велосипеде отправился в лес за ягодами. По предварительным данным, он остановился вблизи мелиоративного канала. Как и в первом случае, мужчине стало плохо и он упал в воду. Тело пенсионера вытащили из воды сотрудники МЧС.

По данным фактам следственными подразделениями области проводятся проверки. Следователями проведены осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены родственники и очевидцы произошедшего.