В Брестской области за неделю 291 пешехода привлекли к ответственности

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечен 291 пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

“За прошедшую неделю за нарушение ПДД к административной ответственности привлечен 291 пешеход, 63 из них находились в нетрезвом состоянии, 48 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов”, – рассказали в ведомстве.

С 31 мая по 6 июня на дорогах области произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и семь человек получили травмы различной степени тяжести, в одном ДТП виновником стал нетрезвый водитель. За непредоставление пешеходам преимущества в движении к ответственности привлечены 293 водителя. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ГАИ задержали 43 водителей, 116 – без права управления транспортным средством.

Кроме того, за выходные дни на территории области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и четыре травмированы. Так, 6 июня около 11.24 на 104-м км автодороги Брест – Минск – граница Российской Федерации 63-летний водитель автомобиля “Сузуки Балено” не справился с управлением и наехал на отбойник, после чего автомобиль оказался на полосе встречного движения, затем вылетел в кювет. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован.