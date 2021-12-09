Происшествия

В Брестской области задержаны браконьеры: изъят оружейный арсенал

На пятерых жителей Ляховичского района, причастных к незаконной охоте, вышли оперативники областного управления ГУБОПиК МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

При содействии сотрудников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира они задержали 63-летнего жителя Ляховичей: в ноябре незаконно добыл взрослую особь косули европейской. Причиненный ущерб составил около Br3,5 тыс.

В дальнейшем были установлены еще четверо причастных к браконьерству. В ходе обысков у них обнаружены: 5 гладкоствольных ружей марки “Иж”, винтовка системы Мосина, патроны к оружию различного калибра, 2 самодельных глушителя, 8 составных частей к ружью системы Мосина, электродетонатор и охотничий порох массой около 800 г.

Часть арсенала фигуранты добыли при раскопках в местах проведения боевых действий времен Великой Отечественной войны.

Назначено проведение баллистических экспертиз, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям фигурантов.

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