В Брестской области зафиксированы случаи телефонных звонков от “коллекторов”, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

В частности, в Бресте первые такие звонки зафиксированы в декабре. Несколько случаев произошло и в январе. “В действующем законодательстве Беларуси отсутствуют определения коллектора, коллекторской деятельности или коллекторского агентства, а вопросы по взысканию задолженности урегулированы и четко прописаны. Мошенники пользуются недостаточной правовой грамотностью, применяют методы психологического давления и вымогают у людей деньги”, – отметила Наталья Сахарчук.

Как правило, злоумышленники звонят в мессенджере. Представляются коллекторами и сообщают о якобы имеющейся задолженности. В разговоре они пытаются убедить собеседника о долге банку, фирме по микрозаймам или необходимости срочного выкупа имущества родственников в ломбарде. “Причем не грубят, не угрожают, а вежливо просят во избежание их визита выплатить долг: перевести всю сумму или ее часть на расчетный счет. Подобные звонки не остаются без внимания сотрудников милиции. Проводится работа по установлению личностей “коллекторов”, – подчеркнула официальный представитель УВД.

В такой ситуации специалисты рекомендуют соблюдать спокойствие, узнать у звонящего личные данные, должность и номер телефона. Затем пообещать перезвонить и положить трубку. “Не нужно перечислять деньги по звонку незнакомых людей и оплачивать непроверенные услуги. Если оказывается психологическое давление, угрозы финансовых и других потерь, постарайтесь не волноваться. Это обычные уловки преступников, главная цель которых ввести человека в состояние неуверенности и страха”, – пояснила Наталья Сахарчук.