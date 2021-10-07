В Лунине у местного жителя обнаружено холодное оружие, которому больше 130 лет

Сотрудники ОУР Лунинецкого РОВД в ходе осмотра дома в агрогородке Лунин обнаружили несколько предметов внешне схожих с оружием, принадлежащих местному жителю. Обнаруженные предметы правоохранители изъяли и направили на судебную экспертизу холодного и метательного оружия в Пинский

межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

Судебными экспертами установлено, что представленные на исследование штык к пехотной и драгунской винтовкам системы Мосина образца 1891 года и штык к 11-мм винтовке системы Гра образца 1874 года (Франция), изготовлены заводским способом. Штык к винтовке Мосина является холодным оружием, а штык к винтовке Гра в связи с внесенными самодельными изменениями утратил свойства холодного оружия.

Остальные предметы – это кухонные топоры, полоса ножа, изготовленные самодельным способом, к категории холодного оружия не относятся.

По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка.

Анна Мацкевич, официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области.