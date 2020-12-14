В Лунинецком районе пенсионер упал в реку с моста и утонул

Как рассказала председатель районной организации ОСВОД Любовь Гуторова, трагедия произошла 9 декабря в деревне Вичин. По предварительным данным, местный житель 1954 года рождения вместе с женой возвращался с поминок по мосту через реку Цна. В какой-то момент мужчина оступился и упал в реку. Практически на глазах у спутницы он ушел под воду. Женщина позвала на помощь односельчан, однако спасти мужа не удалось. Точную причину смерти установит экспертиза.

Это 3-я жертва воды с начала года на территории Лунинетчины.