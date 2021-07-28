Происшествия

В Ляховичах двухлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже

В Ляховичах двухлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже. Ребенок погиб, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

Несчастный случай произошел 26 июля. По предварительной информации, ребенок был дома с матерью. Когда женщина вышла в кухню, малыш остался один в комнате. Он забрался на стул, а затем на подоконник. Облокотившись о москитную сетку, мальчик выпал из открытого окна наружу. Спасти его не удалось. От полученных травм ребенок умер в больнице.

Ляховичский РОСК проводит проверку. Следователь провел осмотр места происшествия, опросил родственников. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи призывают не оставлять открытыми окна, когда в доме есть маленькие дети, а также использовать оконные блокираторы.

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