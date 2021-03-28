В Минске и Печах предотвращены теракты

В Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один – в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства.

По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании.

В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали.

Следователями КГБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Проводятся совместные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши».

Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне «Дня воли» он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.

«Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа» – уточнил заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич.