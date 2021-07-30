Происшествия

В Столинском районе на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево

В Столинском районе на двигавшийся легковой автомобиль упало дерево – понадобилась помощь спасателей, сообщает БЕЛТА по информации Брестского областного управления МЧС.

Инцидент произошел 29 июля в 13.49 в д.Семигостичи. Из-за порыва ветра на дорогу, по которой ехала легковушка, упало дерево. Водитель 1968 года рождения оказался зажат в салоне машины.

Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Единый день безопасности дорожного движения проводит сегодня ГАИ

Единый день безопасности дорожного движения проводит сегодня ГАИ

Photo of “Твая ўвага – чыёсці жыццё”

“Твая ўвага – чыёсці жыццё”

Photo of В Лунинце горела хозпостройка

В Лунинце горела хозпостройка

Photo of Участвуя в «спецоперации», женщина лишилась крупной суммы денег

Участвуя в «спецоперации», женщина лишилась крупной суммы денег

Photo of Фотоловушки в лесах района сработали трижды

Фотоловушки в лесах района сработали трижды

Photo of Житель Столинского района украл 180 литров топлива с предприятия

Житель Столинского района украл 180 литров топлива с предприятия

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть