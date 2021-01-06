В выходные ГАИ усилит контроль за пьяными водителями и пешеходами

В Брестской области в выходные дни Госавтоинспекция усилит контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами, сообщили в управлении ГАИ УВД облисполкома.

“Во время продолжительных выходных в поле зрения сотрудников ГАИ попадает большое число нетрезвых водителей и пешеходов, которые создают угрозу безопасности. Для предупреждения аварий Госавтоинспекция области усилит надзор за дорожным движением”, – отметили в ГАИ. С 7 по 10 января пройдут специальные профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей и пешеходов. Наряды дорожно-патрульной службы будут нести дежурство рядом с церквями, увеселительными заведениями и другими местами массового отдыха.

В ГАИ рассказали, что в предыдущие длинные выходные (1-3 января) в Брестской области задержали 33 пьяных водителя и 57 пешеходов. За это время в регионе случилось 40 мелких ДТП, одно из них произошло по вине нетрезвого водителя.

“На дороге нет места алкоголю и равнодушию. Если вы увидите пьяного водителя или идущего по проезжей части нетрезвого пешехода, наберите 102. Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь”, – добавили в областной Госавтоинспекции.