В ходе спецоперации в Минске преступник открыл огонь и убил сотрудника КГБ (видео)

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.

Ответным огнем преступник был уничтожен.

Сотрудник от полученных ран скончался.

Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия.