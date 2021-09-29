Происшествия

В ходе спецоперации в Минске преступник открыл огонь и убил сотрудника КГБ (видео)

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. 

Ответным огнем преступник был уничтожен.

Сотрудник от полученных ран скончался.

Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия.

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