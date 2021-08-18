Внимание – розыск: ищут Владимира Дубинина

Устанавливается местонахождение Дубинина Владимира Васильевича, 26.12.1961 г.р., житель г. Лунинца, который 17.08.2021 около 06.00 часов дизель-поездом уехал на рыбалку в д. Синкевичи (р. Припять).

С собой был велосипед и мобильный телефон (не доступен).

Приметы: рост около 170-175 см; средней полноты; на вид 60 лет; лицо смуглое. Одет: куртка камуфляжная или зелёная; штаны синие (ж/д роба); черные рыбацкие сапоги до бедра. С собой камуфляжный рюкзак