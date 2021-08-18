Происшествия

Внимание – розыск: ищут Владимира Дубинина

Устанавливается местонахождение Дубинина Владимира Васильевича, 26.12.1961 г.р., житель г. Лунинца, который 17.08.2021 около 06.00 часов дизель-поездом уехал на рыбалку в д. Синкевичи (р. Припять).

С собой был велосипед и мобильный телефон (не доступен).

Приметы: рост около 170-175 см; средней полноты; на вид 60 лет; лицо смуглое. Одет: куртка камуфляжная или зелёная; штаны синие (ж/д роба); черные рыбацкие сапоги до бедра. С собой камуфляжный рюкзак

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Два пожара за прошедшую ночь вспыхнули на Лунинетчине

Два пожара за прошедшую ночь вспыхнули на Лунинетчине

Photo of Работник МЧС погиб в Столинском районе

Работник МЧС погиб в Столинском районе

Photo of Работник вынес более 90 килограммов зерна с сельхозпредприятия

Работник вынес более 90 килограммов зерна с сельхозпредприятия

Photo of Установлен мужчина, оскорблявший милиционеров в сети под разными никнеймами

Установлен мужчина, оскорблявший милиционеров в сети под разными никнеймами

Photo of Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение: полтора года ограничения свободы за истязание

Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение: полтора года ограничения свободы за истязание

Photo of 6 пожаров за сутки на Брестчине, среди них – дом в Дворце

6 пожаров за сутки на Брестчине, среди них – дом в Дворце

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть