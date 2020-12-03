Возле Фаниполя Seat сбил жителя Лунинецкого района

По информации МВД, смертельное ДТП произошло 2 декабря около 7 часов утра вблизи Фаниполя. На 24-м км автодороги Р-1 Минск-Дзержинск 29-летний водитель Seat, двигаясь в крайне левой полосе, сбил 31-летнего жителя Лунинецкого района. Пешеход скончался на месте.

Со слов очевидцев, до момента аварии мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и разговаривал по телефону. Внезапно он начал перебегать трассу и попал под колеса иномарки. По предварительной информации, после этого на пешехода наехало еще четыре автомобиля.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и ГАИ. Устанавливаются обстоятельства происшествия.