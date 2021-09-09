Выявлены опасный антифриз и тосол. Ввоз запрещен Госстандартом

Областными инспекциями Госстандарта за 8 месяцев текущего года при проведении надзорных мероприятий в отношении спиртосодержащих технических жидкостей (антифриз, стеклоомывающие жидкости и др.) выявлена опасная продукция:

жидкость охлаждающая Тосол А-40М «ТОСОЛ Дзержинский» –40°С и жидкость охлаждающая низкозамерзающая ANTIFREEZE G12 –40°С, производства Российской Федерации. Продукты не соответствовали требованиям техрегламента по показателю безопасности содержания метилового спирта – при норме не более 0,05% масс показатель составил 0,19% и 0,10% масс соответственно;

жидкость охлаждающая низкозамерзающая «АНТИФРИЗ G11 Сибирь –40», производства Российской Федерации, не соответствует требованию технического регламента Таможенного союза по показателю безопасности температуры начала кристаллизации: при норме не выше минус 35°С показатель составил минус 29ºС.

Предписаниями заместителя Главного государственного инспектора по надзору за соблюдением технических регламентов запрещён ввоз и обращение этой продукции на территории Республики Беларусь

С реестром опасной продукции можно ознакомиться в сети интернет по ссылке.



А. Г. Антонюк, начальник Брестской областной инспекции Госстандарта