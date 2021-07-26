Японское холодное оружие обнаружено у жителя Лунинца — возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

«У 48-летнего жителя города Лунинец в ходе обыска правоохранителями было обнаружено два сая, — рассказали в УВД. — Сай является традиционным японским холодным оружием колющего действия».

По данному факту была назначена экспертиза. «По заключению, эти два металлических предмета, изготовленные самодельным способом, относятся к категории холодного оружия колющего действия. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что в 2014 году житель Брестской области приобрел саи у слонимчанина на одной из онлайн-площадок и получил их по почте», — добавили правоохранители.