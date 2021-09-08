За неиспользование ближнего света фар в области наказаны 1617 водителей

С 25 августа по 5 сентября сотрудники Госавтоинспекции области осуществляли усиленный надзор за безопасностью дорожного движения на наиболее напряженных участках улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к учреждениям образования и местам массового тяготения несовершеннолетних.

За время проведения СКМ за неиспользование в светлое время суток ближнего света фар к административной ответственности привлечены 1 617 водителей, выявлено 369 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, 382 факта непропуска пешеходов на пешеходных переходах.

В период проведения СКМ на территории Брестской области зарегистрировано два дорожно–транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в результате которых два ребенка получили травмы.

26 августа в 21:05 часов 26-летний водитель, управлял автомобилем «Опель Астра» и двигался по автодороге Р-44 «Гродно-Ружаны-Ивацевичи». На 152 километре водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген Пассат», под управлением 30-летнего жителя Ивацевичей. В результате ДТП травмы получила 17-летняя девушка-пассажир автомобиля «Опель».

31 августа в 16:40 часов 67-летний водитель управлял автомобилем «Опель Вектра» и двигался по улице Брестской в Пинске. При въезде во двор дома водитель совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, который двигался по велосипедной дорожке. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» закончилось, но учебный год только начался. Поэтому взрослым следует заботится о безопасности детей, напоминая им Правила дорожного движения. Водителям необходимо быть предельно внимательными вблизи детских учреждений, пешеходных переходов, а также в дворовых территориях.