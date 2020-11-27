Задержана группа брестчан, причастная к преступлениям против общественной безопасности

Как сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области, заместитель прокурора санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых местных жителей, которым инкриминированы преступления против общественного порядка.

Согласно материалам предварительного расследования, обвиняемые – две девушки, 1985 и 1989 года рождения, и трое молодых людей, 1982, 1985 и 1989 года рождения, которые познакомились в ходе участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

Им вменен ряд противоправных деяний в Бресте, совершенных с 23 октября по 9 ноября 2020 года: разбили стекла в пункте охраны правопорядка, подожгли шины на дороге, развесили ростовые куклы с циничными надписями-призывами к насилию над сотрудниками милиции.

Уголовное дело находится в производстве Брестского межрайонного отдела Следственного комитета. Содеянное квалифицировано как злостное и особо злостное хулиганство по ч.2 и ч.3 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокуратура города санкционировала избрание к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу с учетом обстоятельств преступлений и тяжести наступивших последствий. Примечательно, что длительные и устойчивые противоправные действия не были окончены добровольно – их пресекли правоохранительные органы.