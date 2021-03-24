Заработали на «подарок»

Нашумевшая эпопея с необычным поздравлением работникам милиции с профессиональным праздником, организованным, в том числе, группой выходцев из нашего района, завершилась. Несколько дней назад на волю вышли последние из участников несанкционированного мероприятия.

Фотография мужчин в камуфляжной форме с протестной символикой была выложена в одном из пинских телеграмм-каналов. Установить личности на фото сложности для правоохранителей не составило.

К административной ответственности были привлечены 7 жителей нашего района. Вину они признали, раскаялись, пояснив, что даже не догадывались об истинных целях организаторов: дескать, планировали просто отдохнуть на Белом озере и фотосессия, приуроченная ко Дню милиции, заранее не планировалась.

Тем не менее, доводы о том, что к акции не готовились, суд счел неубедительными. Авторы очень своеобразного поздравления правоохранителям получили от 10 до 12 суток ареста. Искренним ли было раскаяние? Как сказать… Особенно если учесть, что некоторые из них по известной статье 23.34 КоАП РБ привлекались не в первый раз.