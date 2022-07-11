Завербовали и пустили в расход: как редеют ряды полка Калиновского (видео)

Министерство обороны России опубликовало интересную статистику по иностранным наемникам в Украине. Там есть сводки и по людям с белорусскими паспортами. Так, из 197 человек взявших в руки оружие – 69 ликвидированы, 59 сбежали

Александр Лукашенко недавно рассказал, как 26 июня под Лисичанском были уничтожены «калиновцы». На бойню их отправили беглые недополитики, сидящие на иностранных грантах. И эти гробы явно на их совести – ведь и не скрывают беглые, что конечная цель этих воинских формирований – вторжение в Беларусь.

О том, как виртуальная инфореальность о «перамогах» разбивается о суровую действительность боевых действий – в сюжете.