Житель Дятлович угнал автомобиль, попал в ДТП и сбежал с места происшествия. Машина сгорела

В дежурную часть Лунинецкого РОВД поступило сообщение о возгорании автомобиля. Через некоторое время с заявлением об угоне транспортного средства в милицию обратился 29-летний житель района. Эти два инцидента оказались взаимосвязаны.

«Фольксваген Пассат» был обнаружен экипажем ГАИ Лунинецкого РОВД. Сгоревшее транспортное средство находилось вблизи деревни Новоселки, в кювете. К моменту прибытия правоохранителей водителя на месте происшествия не оказалось.

Сыщики совместно с участковыми инспекторами милиции сумели быстро установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался неработающий, ранее судимый житель деревни Дятловичи. Молодой человек был задержан по месту жительства.

Как оказалось, внимание 18-летнего сельчанина привлек незапорошенный снегом автомобиль. Он подошел к транспортному средству, дернул за ручку, беспрепятственно проник внутрь салона и отправился на нем в поездку. Однако из-за плохих погодных условий молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль загорелся. На преступление его подтолкнуло банальное желание покататься.

Огонь потушили прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.

Как не стать жертвой автовора: – не оставляйте автомобиль с открытыми дверями, окнами и ключом в замке зажигания; – избегайте парковки машины на длительное время в безлюдных и неосвещённых местах; – при парковке на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой; – примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину: оборудуйте её охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и т.д.; – не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля; – если вы обнаружили пропажу автомашины, немедленно сообщите об этом по телефону «102».

ОИОС УВД, фото Лунинецкий РОВД