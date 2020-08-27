Житель Лунинца помог задержать «автомобильного» вора

Благодаря сознательности лунинчанина милиция нашла преступника по горячим следам.

Как рассказал Иван (имя изменено), перед сном он выглянул в окно и заметил, что около припаркованного под подъездом автомобиля мерцают слабые огоньки, а после послышался звук разбитого стекла. Мужчина решил спуститься к машине и проверить. Оказалось в салоне транспортного средства «хозяйничал» неизвестный. Заметив Ивана, преступник бросился бежать, молодой человек не растерялся и отправился в погоню. В итоге нарушитель успел забежать в один из домов, где в квартире его ждал друг. Вызванный наряд милиции задержал обеих преступников. Оказавшись в руках правоохранителей, те пояснили свой поступок так: «Не хватало на пиво…»

За непосредственное участие в раскрытии преступления лунинчанин награжден Благодарностью начальника Лунинецкого РОВД.