Новости районаПроисшествия

Житель Лунинца помог задержать «автомобильного» вора

L N Send an email 9 минут тому назад
26

Благодаря сознательности лунинчанина милиция нашла преступника по горячим следам. 

Как рассказал Иван (имя изменено), перед сном он выглянул в окно и заметил, что около припаркованного под подъездом автомобиля мерцают слабые огоньки, а после послышался звук разбитого стекла. Мужчина решил спуститься к машине и проверить. Оказалось  в салоне транспортного средства «хозяйничал» неизвестный. Заметив Ивана, преступник бросился бежать, молодой человек не растерялся и отправился в погоню. В итоге нарушитель успел забежать в один из домов, где в квартире его ждал друг. Вызванный наряд милиции задержал обеих преступников. Оказавшись в руках правоохранителей, те пояснили свой поступок так: «Не хватало на пиво…»

За непосредственное участие в раскрытии преступления лунинчанин награжден Благодарностью начальника Лунинецкого РОВД. 

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В Лунинце возобновляют маршруты №6 и №9

В Лунинце возобновляют маршруты №6 и №9

58 минут тому назад
Photo of Матч «Гранит-Микашевичи» – «БАТЭ» пройдет без зрителей

Матч «Гранит-Микашевичи» – «БАТЭ» пройдет без зрителей

3 часа тому назад
Photo of Более 8 тысяч школьников приступят к занятиям 1 сентября в Лунинецком районе

Более 8 тысяч школьников приступят к занятиям 1 сентября в Лунинецком районе

4 часа тому назад
Photo of В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия — Генпрокуратура

В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия — Генпрокуратура

6 часов тому назад
Photo of 35 поддельных купюр выявлено в Брестской области с начала года

35 поддельных купюр выявлено в Брестской области с начала года

7 часов тому назад
Photo of На клиентов Беларусбанка участились фишинговые атаки

На клиентов Беларусбанка участились фишинговые атаки

24 часа тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть