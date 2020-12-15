Житель Лунинецкого района обвиняется в мошенничестве

Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве.

По данным следствия, 27-летний житель Лунинецкого района, являясь учредителем и директором частного предприятия, с января 2014 года по май 2020 года под различными предлогами завладевал денежными средствами и имуществом граждан и юридических лиц.

Мужчина от имени организации заключал договоры поставки и купли-продажи сельскохозяйственной продукции и удобрений с различными юридическими лицами. Получая предоплату по указанным договорам, возложенные обязательства он не выполнял, а полученные деньги тратил на личные нужды. В отдельных случаях мужчина получал деньги в долг под предлогом развития бизнеса, который при этом фактически не функционировал.

Следователями установлено 19 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, в результате совершения которых он причинил имущественный вред на общую сумму свыше 220 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

СПРАВОЧНО:

За 11 месяцев текущего года следственными подразделениями Брестской области возбуждено 355 уголовных дел по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса, что на 61 меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.