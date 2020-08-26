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Житель Лунинецкого района выкопал в огороде гранату

L N Send an email 2 часа тому назад
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Житель Лобчи во время земляных работ на своем участке обратил внимание на металлический предмет, напоминающий боеприпас.  

Как сообщают в УВД Брестского облисполкома, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию оперативно перекрыли.

Во время обследования придомовой территории военнослужащие других взрывных устройств не обнаружили.

По оценке специалистов, граната Ф1 относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время боеприпас уничтожен.

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L N

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