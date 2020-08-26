Новости районаПроисшествия
Житель Лунинецкого района выкопал в огороде гранату
Житель Лобчи во время земляных работ на своем участке обратил внимание на металлический предмет, напоминающий боеприпас.
Как сообщают в УВД Брестского облисполкома, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию оперативно перекрыли.
Во время обследования придомовой территории военнослужащие других взрывных устройств не обнаружили.
По оценке специалистов, граната Ф1 относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.
В настоящее время боеприпас уничтожен.