Жительница Иваново в интернет-чате оклеветала сотрудников милиции

Управлением по Брестской области ГУСБ МВД продолжается проведение мероприятий, направленных на установление и пресечение любых противоправных действий в отношении сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и членов их семей, выявление и привлечение к установленной действующим законодательством ответственности виновных.

Оперативники управления установили личность женщины, которая в деструктивном телеграмм-канале распространила заведомо ложные и порочащие сведения в отношении сотрудников милиции.

Ею оказалась 51-летняя жительница Иваново, которая ранее 14 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, участие в несанкционированных мероприятиях и оказание неповиновения законным требованиям сотрудников милиции.

Следователями дана правовая оценка ее действиям, возбуждено уголовное дело.

Клевета наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Комментарий заместителя начальника управления по Брестской области ГУСБ МВД подполковника милиции Василия Грицеля

Отделение информации и общественных связей УВД