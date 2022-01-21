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Галина Кринец: “Изменения Основного закона продиктованы временем”

21.01.2022
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Галина Кринец, председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:

Изменения Основного закона продиктованы временем. Для меня, как руководителя отраслевого профсоюза, в поле зрения которого находятся бюджетные организации сферы культуры, информации, спорта и туризма, очень важно то, что наше государство остается социально ориентированным. А это значит, что все работники наших отраслей будут иметь гарантированную оплату труда, медицинское обслуживание, молодежь – гарантированное место работы по окончанию учебных заведений по специальности, будет поддерживаться возможность развития талантов и способностей как взрослого населения, так детей и подростков.

Люди поддерживают статьи о сохранении исторической правды, историко-культурного наследия, традиционного института семьи, патриотизма наших детей и ответственности родителей за их воспитание.

Считаю, что каждый должен ознакомиться с документом, обозначить для себя и для страны важность тех или иных поправок, подтвердив свой выбор на референдуме.

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