Референдум

На референдуме каждому будет предоставлено право определить облик будущей Беларуси

27.01.2022
26

На референдуме каждому будет предоставлено право определить облик будущей Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании внеочередной сессии Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

“Начинает свою работу седьмая внеочередная сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Ее центральным событием станет обращение главы государства с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Безусловно, люди ждут прямого и откровенного разговора. Ситуация в мире тревожная, и многих беспокоит, сможет ли власть сохранить суверенитет, обеспечить безопасность и благополучие своих граждан. Такого рода общение Президента со страной, его ответы на эти вопросы особенно важны накануне конституционного референдума, где каждому будет предоставлено право определить облик будущей Беларуси”, – сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что государство создало для этого все условия. “Подготовка проекта обновленной Конституции велась максимально открыто”, – отметил он.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Белорусам важно иметь свой взгляд на историческое прошлое, чтобы не позволить его исказить

Белорусам важно иметь свой взгляд на историческое прошлое, чтобы не позволить его исказить

27.01.2022
Photo of “День открытого письма” прошёл в Вульковском сельсовете (Лунинецкий район)

“День открытого письма” прошёл в Вульковском сельсовете (Лунинецкий район)

26.01.2022
Photo of Встречи в коллективах: изменения Конституции и юбилейные медали “Белорусского фонда мира” (Лунинецкий район)

Встречи в коллективах: изменения Конституции и юбилейные медали “Белорусского фонда мира” (Лунинецкий район)

26.01.2022
Photo of Разговор о будущем: изменения и дополнения Конституции обсудили в районном центре гигиены и эпидемиологии

Разговор о будущем: изменения и дополнения Конституции обсудили в районном центре гигиены и эпидемиологии

26.01.2022
Photo of Общественная приёмная: вопросы можно задать главврачу Лунинецкой ЦРБ

Общественная приёмная: вопросы можно задать главврачу Лунинецкой ЦРБ

26.01.2022
Photo of Конституция Республики Беларусь с изменениями и дополнениями, выносимыми на референдум

Конституция Республики Беларусь с изменениями и дополнениями, выносимыми на референдум

26.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть