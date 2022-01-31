Руководитель района Александр Пачко провёл встречу с коллективом Лунинецкого депо. В мероприятии принял участие и начальник Барановичского отделения Белорусской железной дороги Валерий Веренич

Александр Николаевич проинформировал коллектив организации о социально-экономическом развитии Лунинецкого района. Акцентировал внимание на послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию, которое состоялось 28 января, а также затронул ещё одно знаковое событие, которое состоится 27 февраля – референдум по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси.

Кроме этого Александр Пачко ответил на волнующие людей вопросы.

В свою очередь Валерий Веренич отметил, что 2022 год объявлен годом исторической памяти и необходимо уделить особое вопросам патриотического воспитания молодёжи и увековеченью подвига народа в Великой Отечественной войне.