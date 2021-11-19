«МАКСАЛИНА»: всегда что-то особенное!

Елки, различные гирлянды, мишура, разноцветные шары и украшения для зеленой красавицы, рождественские венки и сказочные домики, символы праздника, оригинальные предметы декора порадует любого покупателя.

Неповторимые сувениры, плойки, утюжки, фены, различные постеры для дома — для женщин. Необычные презенты, термо-кружки и термосы, фляжки, триммеры для бороды и усов для настоящих мужчин. Хотите порадовать необычным подарки друга или коллегу, укоторого замечательное чувство юмора? На помощь снова прижет «МАКСАЛИНА»: антистрессовые сладости, различные чаи с шуточными надписями, забавные настольные игры наверняка придутся им по душе. А также детали для значимых и волнующих событий: будь то свадьба или рождение малыша. Кроме того, здесь представлен ассортимент товаров для творчества, канцелярских принадлежностей, банеры для различных праздников, разнообразные свечи для торта, хлопушки и многое другое.

Следят в «МАКСАЛИНА» и за современными тенденциями, заботясь о своих «маленьких клиентах», поэтому предлагают только самые качественные безопасные игрушки: интерактивные и развивающие, настольные, конструкторы, головоломки, наборы для творчества – все это порадует ваших детей и сделает их праздник незабываемым. Юноши и девушки придут в восторг от ярких и необычных наушников, представленных в магазине, а так же портативных колонок, размер которых варьируется от «с ладошку» до настоящих караоке-центров с микрофоном.

Хотите порадовать доченьку или сыночка, крестников или племяшек, внучку или внучка личной встречей с самыми сказочными и долгожданными персонажами Нового года – Дедушкой Морозом и Снегурочкой? Тогда спешите! В «МАКСАЛИНЕ» вам с радостью помогут воплотить мечту ребенка в реальность! Чтобы воспользоваться данной услугой, нужно лишь заранее определить время приезда с консультантом, придя в магазин, либо же позвонив по телефону 8-044-475-44-55. Программа включает в себя поздравление Деда Мороза и Снегурочки, песни, хороводы, загадки, конкурсы. Стоимость – 40 рублей. Спешите, свободных дат все меньше!

Так же в магазине можно заранее приобрести красочное письмо для Дедушки Мороза, заполнив его вместе со своими детишками или порадовать карапуза волшебным ответом от сказочного героя.

Ну и конечно в «МАКСАЛИНА» позаботятся о своих именниках. Нужно украсить день рождения, банкет, свадьбу, множеством шаров с индивидуальными надписями и рисунками – это к «МАКСАЛИНА»!

Здесь ценят время клиентов. Для вашего удобства организована доставка подарков и шаров на дом. Также принимаются заявки на корпоративные подарки.

Товары можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет.

Будем рады видеть вас в магазине и поможем превратить будни в праздник!

Адрес: г. Лунинец, ул. Советская, 37/1 (2 этаж над FIX PRICE)

Мы в соцсетях: ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/profile/567237577108

ИНСТАГРАММ: maksalinalyninec

Телефон: 8-044-475-44-55.

Время работы: с 9.00 до 20.00.

*На правах рекламы. ИП Конопацкий С.В. УНП 291257029.