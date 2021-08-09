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Престижная профессия биотехнолога уже в нашем регионе! Где ее можно получить?

Знакомьтесь: новая престижная специальность уже в нашем регионе –  «Производство биотехнологической продукции», квалификация специалиста – «техник-биотехнолог». За период обучения учащиеся получат несколько рабочих профессий (на выбор):  лаборант химико-бактериологического анализа,  лаборант-микробиолог, аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза, оператор в производстве заквасок, аппаратчик выращивания дрожжей, оператор линии в производстве пищевой продукции.

Получить эту профессию можно в Барановичском технологическом колледже Белкоопсоюза после окончания  9 классов по конкурсу среднего балла документа об образовании. Прием осуществляется на дневную форму. Срок обучения – 3 года и  6 месяцев. Документы на эту специальность будут приниматься до 14 августа.

Слово «биотехнология»  происходит от сочетания греческих слов «bios» — жизнь, «techne» — мастерство и «logos» — учение.

В наши дни биотехнология является одной из самых бурно развивающихся областей науки и производства. Она базируется на использовании достижений химии, биологии, физики в целях  применения на предприятиях молочной, хлебопекарной, винодельческой и пивоваренной промышленности, а также в медицине, сельском хозяйстве.

В нашей стране создана ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», которая находится под Минском и реализует масштабные экспортоориентированные и импортозамещающие инвестиционные проекты в области биотехнологии с высоким уровнем заработной платы.

Главными направлениями биотехнологии являются: изготовление продуктов питания, напитков на основе жизнедеятельности микроорганизмов, производство ферментов, витаминов, а также белков, аминокислот; применение биологических методов борьбы с загрязнением окружающей среды и для защиты растений от вредителей и болезней и другие направления.

Эта полезная наука подарила человечеству лекарственные препараты для диагностики и лечения болезней, новые сорта сельскохозяйственных растений, а также витамины и антибиотики, уксусную, лимонную и молочную кислоту.

После окончания можно продолжить обучение в сокращенный срок без прохождения централизованного тестирования в четырех ВУЗах страны: Белорусском государственном университете (г. Минск),  Белорусском государственном технологическом университете  (г. Минск), Гродненском государственном университете им. Я. Купалы, Полесском государственном университете (г. Пинск).

Учитывая преимущества и перспективы, гарантированное трудоустройство – вы готовы сделать выбор?

Подробнее о специальности – на сайте Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза.

Ждем вас по адресу: г. Барановичи, ул. Ленина, 5 с 9.00 до 18.00 (выходной – воскресенье).

Тел. приемной комиссии 8 (029) 721 55 21, 8 (029) 795 38 47, 8 (0163) 67 35 06.

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