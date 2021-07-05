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У вашего ребенка день рождения? Поздравьте его на нашем сайте
У вашего ребенка скоро день рождения? Присылайте фотографии именинников и пожелания на почту lncnews@yandex.by
Мы опубликуем фото и поздравление на сайте. В письме укажите, как зовут ребенка, когда его день рождения и сколько лет исполняется. В конце каждого месяца среди именинников будет разыгрываться сувенир.
Также не забывайте, что поздравления с днем рождения, юбилеем, другими знаменательными датами всегда можно разместить на страницах газеты “Лунiнецкiя навiны”. Для этого достаточно позвонить по номеру 3-13-93 или написать в вайбер +375445522665.