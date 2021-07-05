У вашего ребенка день рождения? Поздравьте его на нашем сайте

У вашего ребенка скоро день рождения? Присылайте фотографии именинников и пожелания на почту lncnews@yandex.by

Мы опубликуем фото и поздравление на сайте. В письме укажите, как зовут ребенка, когда его день рождения и сколько лет исполняется. В конце каждого месяца среди именинников будет разыгрываться сувенир.