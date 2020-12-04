Ваше строительство – «Дело техники»!

Кто из нас не мечтает об уютном современном коттедже или даче, пусть и старой, но оборудованной всеми благами цивилизации! Правда, путь от планов до их реализации зачастую длинный и непростой. А все потому, что много времени уходит на поиск необходимых материалов по доступным ценам. Не меньше усилий необходимо потратить на организацию доставки, особенно – крупногабаритных грузов и оборудования. Впрочем, всех этих неудобств теперь можно избежать. Стоит только обратиться в ЧТУП «Дело техники».

Все для стройки и ремонта – в одном месте



Примерно так коротко можно охарактеризовать ассортимент нового специализированного объекта, который разместился в здании по адресу ул. Ленинская, 37 в Микашевичах. Оригинальные витрины, просторные торговые залы общей площадью более 300 квадратных метров, удобное зонирование позволят рассмотреть каждый товар и быстро определиться с покупками. А выбор здесь действительно впечатляет – свыше 4000 наименований товаров!

Тут вы найдете цемент и сухие строительные смеси, краски, эмали, скобяные изделия, грунтовки, лаки, пены, покрытия и т.д. Не прогадаете, если зайдете в магазин в поисках комплектующих для водоснабжения, отопления, канализации, а также инструментов и электроинструментов таких ведущих торговых фирм, как Bosch, Makita, Wortex, Eco и др. Есть здесь электротехническая и кабельная продукция, провода, счетчики, светильники, люстры, лампочки – от бытовых до промышленных.

В «Дело техники» хороший выбор керамической плитки для внутренней и наружной облицовки поверхностей, кровельных и стеновых материалов, а разнообразие ламината, линолеума и сантехнического оборудования удовлетворит запросы даже самого требовательного клиента.

Также имеются на складе в продаже блоки, кирпич, металлопрокат, металлопрофиль, утеплители, гипсокартон, фанера и многое другое. Компания сотрудничает с ведущими и проверенными временем производителями и импортерами в строительной отрасли и является их официальным дилером –поэтому клиенты всегда могут рассчитывать на честные цены.

Уют с комфортом

жителям города гранитодобытчиков и региона помогут создать в еще одном магазине ЧТУП «Дело техники». Место его «прописки» – ул. Первомайская, 1 – уже хорошо известно землякам. Первых своих покупателей торговый объект принял 4 года назад и давно стал популярным среди населения.

Сегодня покупатели найдут здесь оригинальную посуду, современные газовые плиты, мультиварки, телевизоры, холодильники и другую бытовую технику (из огромного ассортимента товара вы обязательно выберете свою, особенную вещь), которая придаст вашей квартире или дому необычайный уют и сделают жизнь комфортнее.

Определиться с выбором, как и в случае со стройматериалами, вам помогут квалифицированные продавцы ЧТУП «Дело техники».

Если нужного товара нет в наличии, вам его привезут под заказ в течение 3 дней. Товары можно приобрести в рассрочку без участия банка, также здесь работают с картами рассрочек «Халва», «Карта покупок», «Магнит», «Карта Fun».

Для реализации дисконтной программы ЧТУП «Дело техники» выпускает в обращение карты с фиксированной скидкой . Для всех их обладателей действует смс-рассылка об акционных предложениях. Оптовым покупателям предоставляется гибкая система скидок в зависимости от объема закупок.

Приятный бонус для всех покупателей – бесплатная доставка по Микашевичам и району.

Контакты:

Магазин «Дело техники. Стройматериалы»

г. Микашевичи, ул. Ленинская, 37

8-044-744-55-11, 8-01647-27-510.

Режим работы:

Понедельник-пятница – с 8.00 до 19.00,

Суббота – с 8.00 до 18.00,

Воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Магазин «Дело техники. Бытовая техника»

г. Микашевичи, ул. Первомайская, 1

8-044-5545511, 8-01647-67-578

Режим работы:

Понедельник-пятница – с 8.00 до 19.00,

Суббота – с 8.00 до 18.00,

Воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Сайты компании: delo-tehniki.by, VIV.by

E-mail: delo-t@tut.by

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