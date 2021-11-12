За покупками в STOKГОЛЬМ

Сэконд-хэнд брендовой одежды «STOKГОЛЬМ» специализируется на продаже стоковых вещей. Это значит, что здесь можно купить фирменную одежду, которая стоит гораздо дешевле, чем в торговых центрах или бутиках.

– Стоковые магазины впервые увидела в Европе, – рассказывает владелица магазина Надежда. – Сами с мужем в них закупались и всегда удивлялись, что благодаря им в брендовые вещи может одеваться каждый, не тратя огромных денег. Белорусам такие магазины не в новинку, чего не скажешь о наших горожанах.

Ассортимент магазина «STOKГОЛЬМ» включает в себя: верхнюю одежду для мужчин и женщин, детские горнолыжные куртки и штаны, спортивную одежду (байки, худи, штаны, лосины и топы), женские кофты, свитера, гольфы, майки, рубашки и пиджаки, мужские майки, рубашки, свитера, джинсы и классические брюки мужские и женские, также платья для девочек и дам, штаны, свитера, майки, боди, кофты, комбинезоны для детей и шарфы таких известных брендов как Zara, Mango, Bershka, Tom Tailor, Massimo Dutti, Jack & Jones, H&M, s.Oliver, boohoo, KIABI, Primark и другие. Также в наличии одежда больших размеров.

– Конечно, у нас не будет всего размерного ряда какой-то определенной модели. Зато одинаковых вещей может быть максимум две, – рассказывает Надежда.

Новое поступление – каждую неделю. К выбору товара здесь подходят очень избирательно, исходя из предпочтений клиентов.

– Хоть наш магазин работает недолго, у нас уже появились постоянные покупатели. Мы успели понять, что предпочитают жители Лунинетчины, и можем спрогнозировать, какая одежда продастся быстро, а какая задержится. Многие думают, что стоковая одежда – это что-то старое и заношенное. Но

это далеко не так! Сток – это не секонд-хенд, это не второй сорт или брак, а магазин, в котором продаются фирменные вещи прошлых сезонов с большими скидками. А бывает и так: одежда по каким-то причинам вообще не доходит до магазинов и остается на складе. В этих случаях она тоже попадает в сток-магазины. Некоторые бренды придерживаются стратегии «быстрой моды», коллекция находится на прилавках лишь месяц, а затем полностью вывозится на отдельный склад как сток.

В магазине регулярно проходят распродажи.

Если вы хотите выглядеть модно и при этом оставаться уникальными, то приходите в STOKГОЛЬМ.

Адрес: г. Лунинец, ул. Блока, 4а (рядом с «Островом чистоты»).

График работы: ВТОРНИК-СУББОТА с 10:00 до 18:00, обед с 15:00 до 16:00. Воскресенье с 10:00 до 16:00 без обеда. Понедельник — выходной.

Возможен наличный и безналичный расчет.

Мы в инстаграм: _stokgolm­_

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ИП Санюкович Н.А., УНП 291255970