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100 баллов по двум предметам на ЦТ набрала выпускница лунинецкой гимназии

Вероника Богдан Send an email 36 секунд тому назад
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Валерия Романович закончила в этом году лунинецкую гимназию с отличием – у девушки золотая медаль. А совсем недавно она узнала, что сдала централизованное тестирование на 100 баллов сразу по двум предметам – математике и английскому языку.

Начиная с 9 класса, Валерия участвовала в олимпиадах по математике и занимала призовые места на областных этапах. Валерия рассказывает, что о результатах по этому предмету волновалась больше всего, ведь он ей очень нравится. Правда, на репетиционном тестировании у нее никак не получалось набрать «сотку». Поэтому, когда получила сообщение о количестве баллов, радости не было предела, хоть до конца и не верила. Даже ждала, пока появятся результаты на сайте РИКЗ, чтобы убедиться, что все — правда.

– После тестирования, которое писала в первый день, были достаточно смешанные чувства. Со многими людьми, у которых был тот же вариант, мои ответы не сходились. К тому же, я настолько волновалась на самом тестировании, что руки тряслись. Боялась потом, что даже если будет правильный ответ, сможет ли компьютер его распознать, — рассказывает Валерия.

И если по математике выпускница гимназии ставила себе цель набрать 100 баллов, то «сотка» по английскому стала хоть и очень приятной, но все же неожиданностью. А вот по русскому языку абитуриентке до заветной сотни не хватило всего 4 балла!

Отвечая на вопрос, есть ли какой-то секрет успешной сдачи ЦТ, говорит, что единственный – постоянная работа. О репетиторах Валерия не задумывалась, усердно занималась в гимназии. И еще больше — дома. Усиленно практиковалась по всем темам, хотя, иногда, требовалась помощь учителя.

– Я бы посоветовала тем, кто будет сдавать ЦТ в следующем году, больше работать самостоятельно, ведь репетиторы не всегда залог высокого результата. И если ученик относится к предмету несерьезно и не совершенствует свои навыки, то вряд ли ему удастся добиться желаемого результата. Желаю будущим абитуриентам удачи и высших баллов!

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Вероника Богдан

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