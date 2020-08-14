16 августа — День Военно-воздушных сил

Ежегодно в третье воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник Военно-воздушные силы Республики Беларусь.

Недалеко от Лунинеца расположена войсковая часть 65408, структурно входящая в состав ВВС и войск ПВО. Она обеспечивает авиации взлет и посадку в любых погодных условиях в любое время года.