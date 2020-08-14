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16 августа — День Военно-воздушных сил
Ежегодно в третье воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник Военно-воздушные силы Республики Беларусь.
Недалеко от Лунинеца расположена войсковая часть 65408, структурно входящая в состав ВВС и войск ПВО. Она обеспечивает авиации взлет и посадку в любых погодных условиях в любое время года.
Войсковая часть 65408 богата своими традициями и ритуалами, которые свято чтут военнослужащие. Высока ответственность каждого солдата, сержанта, прапорщика и офицера, за поставленные перед ними задачи. Необходимо отметить в первую очередь грамотное и профессиональное руководство личным
составом воинской части и разумную инициативу командира части подполковника Александра Лозицкого. Профессионализм и слаженность действий личного состава позволяет выполнить любые сложные задачи командования.