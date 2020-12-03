3 декабря – Международный день инвалида

Традиционно 3 декабря в отделении дневного пребывания для людей с инвалидностью проходит чествование активистов. В этом году не исключение. Несмотря на сложившиеся неблагоприятные условия в связи с COVID-19, подопечные отделения все же смогли проявить себя.

За активную жизненную позицию и личные достижения в этом году заведующая отделением дневного пребывания для людей с инвалидностью ГУ «Лунинецкий ТЦСОН» Елена Лавренчук поблагодарила самых активных и вручила памятные подарки. Сергей Карпович был отмечен как представитель отделения на соревнованиях в Бресте по плаванию, Вячеслав Ярмош – активный участник художественной самодеятельности, Светлана Касач – за активное участие во всех проводимых мероприятиях этом году, Валентина Костюкевич и Елена Хомич – за взятие первых и вторых мест в спортивных состязаниях, а также в концертных выступлениях, Александр Билиба – за находчивость и доброжелательность, семейная пара Юлия Потяга и Юрий Хлуд – за первенство на соревнованиях по шашкам.

В конце чествования специалисты по социальной работе отделения приготовили для каждого маленький сюрприз в виде угощения. Лунинецкое отделение дневного пребывания инвалидов также посетила первый секретарь райкома БРСМ Ирина Шостак, она вручила его воспитанникам сладкие подарки.