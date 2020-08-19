3 важных вопроса по техосмотру

1. В январе 2020 года, мне установлена инвалидность 2 гр. без ограничений для управления автомобилем. У меня есть ранее выданная медсправка на пять лет, срок действия до 11.09.2021. Будет ли она действительна при прохождении ТО и получения разрешения с уплатой 50% сбора? Достаточно ли предъявить инженеру удостоверения инвалида?

Медицинская справка о состоянии здоровья будет признаваться действительной. Контроль действия медицинской справки проводится до получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Предъявлять ее при проведении гостехосмотра не требуется. Предъявление работнику УП «Белтехосмотр» удостоверения инвалида обязательно.

2. Гостехосмотр пройден в декабре 2019 года, наклейка, т.е. разрешение, наклеено на лобовом стекле автомобиля. При замене стекла отклеить его не представляется возможным. Нужно ли делать перенос? Если да, то к кому нужно обращаться и выдадут ли новое разрешение?

Согласно пункту 25 Положения о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2020 г. № 381, в случаях, если произошли утеря или повреждение разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении или осуществлено изменение регистрационного знака транспортного средства, в том числе при смене собственника транспортного средства, в период срока его действия, работником УП «Белтехосмотр» после подтверждения факта выдачи разрешения переносится соответствующая информация на новый бланк разрешения. Услуги по переносу информации на новый бланк разрешения платная и согласно прейскуранту 21/05 составляет 10 рублей 20 копеек.

3. Оплачивал гос пошлину около 2 лет назад, но так и не прошёл тех осмотр, т.к. продал автомобиль (квитанция сохранена). Могу ли я сейчас ей воспользоваться на другом авто? Масса и категория одинаковые.

Можете с доплатой исходя из действующей ставки государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении п.п.112 приложения 22 НК РБ и размера базовой величины.