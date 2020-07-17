7 жительниц района претендуют на орден Матери

Как рассказала начальник отдела ЗАГС райисполкома Светлана Яроцкая, за первое полугодие 2020-го в районе родились 156 девочек и 149 мальчиков. Сразу восемь женщин стали мамами двоен. У жителей района появились 95 первенцев. 107 малышей уже имеют старших брата или сестру.

Статус многодетных получили 69 семей. 23 семьи приняли поздравления с пополнением в четвертый раз. Потенциальными претендентками на орден Матери (напоминаем, что вручают его с рождением и воспитанием пяти и более детей) стали 7 землячек. Шестой ребенок появился в двух семьях, еще в двух — восьмой и девятый.