«Лучше жить без руки, чем умереть с рукою». Олегу Носко нужна ваша помощь

Олег Носко – 19-летний парень из аг. Дубовцы Волковысского района, который с 17 лет борется с агрессивной раковой опухолью кости – остеосаркомой. В борьбе за жизнь он уже лишился руки, плеча и лопатки. И вот наконец найдено лечение, которое убивает опухоль, и, по прогнозам, позволит Олегу забыть о болезни навсегда. Чтобы дать ему шанс на жизнь, до 2 половины июля необходимо собрать еще 26196 евро.

«Лучше жить без руки, чем умереть с рукою», – так решил молодой парень, который прошел долгий путь в борьбе с онкологией, и который не дастся, несмотря ни на что! «Лучше жить без руки, чем умереть с рукою», – так решил молодой парень, который прошел долгий путь в борьбе с онкологией, и который не дастся, несмотря ни на что! После многочисленных курсов химиотерапии, которые перенес Олег с 2017 года, удаления руки, плеча и лопатки, многочисленных операций на легких, в сентябре 2019 года болезнь вернулась. Настоящий шанс на жизнь у Олега появился спустя пол года лечения, когда наконец был найден препарат, который убивает опухоль.

– 25 мая 2020 года на обследовании в клинике Vivantes (г.Берлин), где Олег проходит лечение, доктор увидел улучшения! Динамика была положительная. «Я очень рад за тебя», – вспоминает мама слова профессора. – «Твоя опухоль уменьшилась в 2 раза. Мы продолжаем бороться за твою жизнь». Так же профессор сказал, что если продолжить лечение, то к ноябрю месяцу есть шанс победить болезнь окончательно. Это наш шанс на жизнь!