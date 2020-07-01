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«Лучше жить без руки, чем умереть с рукою». Олегу Носко нужна ваша помощь

L N Send an email 1 час тому назад
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Олег Носко – 19-летний парень из аг. Дубовцы Волковысского района, который с 17 лет борется с агрессивной раковой опухолью кости – остеосаркомой. В борьбе за жизнь он уже лишился руки, плеча и лопатки. И вот наконец найдено лечение, которое убивает опухоль, и, по прогнозам, позволит Олегу забыть о болезни навсегда. Чтобы дать ему шанс на жизнь, до 2 половины июля необходимо собрать еще 26196 евро.
 
«Лучше жить без руки, чем умереть с рукою», – так решил молодой парень, который прошел долгий путь в борьбе с онкологией, и который не дастся, несмотря ни на что!
 
После многочисленных курсов химиотерапии, которые перенес Олег с 2017 года, удаления руки, плеча и лопатки, многочисленных операций на легких, в сентябре 2019 года болезнь вернулась. Настоящий шанс на жизнь у Олега появился спустя пол года лечения, когда наконец был найден препарат, который убивает опухоль.
 
– 25 мая 2020 года на обследовании в клинике Vivantes (г.Берлин), где Олег проходит лечение, доктор увидел улучшения! Динамика была положительная. «Я очень рад за тебя», – вспоминает мама слова профессора. – «Твоя опухоль уменьшилась в 2 раза. Мы продолжаем бороться за твою жизнь». Так же профессор сказал, что если продолжить лечение, то к ноябрю месяцу есть шанс победить болезнь окончательно. Это наш шанс на жизнь!
 
Часть лечения, которое уже помогает Олегу, родители смогли оплатить из тех средств, которые оставались на благотворительных счетах, а также благодаря помощи немецкого фонда. Продолжить его необходимо во второй половине июля. Оно включает в себя химиотерапию и операцию по удалению остатков метастазов из лёгкого. Сумма всего лечения составляет 38 691.19 Евро. За оставшиеся 2 недели необходимо собрать еще 26196 евро.
 
– Мы хотим обратиться ко всем неравнодушным людям с просьбой дать нашему сыну шанс на счастливое будущее. Он перенёс уже достаточно испытаний за свои 19 лет. Мы верим, что предложенное лечение – последний рывок Олега в светлое будущее без этого страшного диагноза – Онкология. ЭТО ШАНС ОЛЕГА НА ЖИЗНЬ! МЫ ПРОСИМ ВАС О ПОМОЩИ! БЕЗ ВАС НАМ НЕ СПРАВИТЬСЯ!
 
Вы можете поддержать Олега в борьбе с онкологией и помочь в оплате лечения в клинике Vivantes (г.Берлин), стоимостью 38691,19 евро (по курсу НБ РБ на 12.06.2020г. – 104489 бел. руб. 43 коп.), внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Носко Олегу:
 
1. Электронный платеж / онлайн пожертвование.
Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .
 
2. Банковский благотворительный счет.
Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5 УНП 591029371 БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000 Центр помощи Вера.
 
3. Система «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.
 
4. SMS-пожертвование.
Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS- сообщение (не тарифицируется) вида:
1222 < Имя> <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Олег ПРОБЕЛ сумма
Пример SMS-сообщения: 1222 Олег 1*
 
* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.
 
Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!
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L N

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