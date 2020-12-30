Необычная елка для особенных детей прошла в Микашевичах

Благотворительный новогодний утренник для представителей Микашевичской организации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам прошел в Центре детского творчества. Организовать его помогли РУПП «Гранит», СУ-63, ОАО «Спецжелезобетон» и «Транспромгаз».

В целях профилактики коронавирусной инфекции праздник проходил в формате нон-стоп. Участники мероприятия «подключались» к нему небольшими группами. У красиво украшенной елки гостей встречали Снегурочка и Дед Мороз (культорганизатор ЦДТ Алла Пуляк и воспитанник Андрей Дичковский). За новогодние подарки дети, подростки и взрослые благодарили стихотворениями и песнями о зиме. Все желающие могли подкрепиться за «шведским сладким столом», а также принять участие в конкурсах и викторинах.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.