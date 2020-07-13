О настоящих родителях и настоящем чуде! Ване Дубогрию нужна ваша помощь!

У Андрея и Елены Дубогрий уже было две взрослые дочери, когда они спасли Ванечку и стали его родителями. Ребенок, который был настолько тяжелым, что ему не давали и шанса, благодаря любви и стараниям мамы и папы, в свои 14 лет прекрасно разговаривает, хорошо учится, поет. Он пережил 11 операций на ноги, чтобы получить возможность ходить. В марте 2020 года Ванечке сделали сложнейшую операцию на правую ногу, чтобы избавить его от боли и подарить шанс начать ходить. Сейчас Ваня нуждается в послеоперационной реабилитации, благодаря которой проведенное лечение даст результат. Ваня ожидал этого 3 месяца, не поднимаясь с пастели. Помогите Ване встать на ноги!

Ванечка родился 11 июня 2006 года в г.Бресте и сразу после рождения пережил 2 клинические смерти. Прогнозы были очень плохими.

– Мне позвонила невестка, попросила помочь с крещением, пока ребеночек не умер, – вспоминает папа Вани, Андрей Анатольевич. – У него был поврежден мозг. Я поехал за священником. Ванечку вывезли из реанимации на коридор и прямо там крестили. Родители тогда еще от него не отказались, – вспоминает папа.