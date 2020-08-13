Акции к учебному году проводит Лунинецкий ТЦСОН

Акции к учебному году проводит территориальный центр социального обслуживания населения. Направлены они на оказание помощи семьям малообеспеченным, в социально опасном положении и тем, где воспитываются дети инвалиды.

Сейчас проходят акции «Школьный ранец» и «Соберем ребенка в школу». От населения и организаций принимают детскую одежду и обувь, канцелярские товары и принадлежности, в том числе через коробки в магазинах. Позже их передадут тем, кто имеет в этом необходимость.

С 24 августа по 11 сентября организуют «Стрижку к школе». Бесплатно воспользоваться услугой смогут дети из названных выше семей. Однако, необходимо предварительно записаться.

Более подробно о проводимых акциях можно узнать по телефонах: 2-33-51 или 3-46-85, или по адресу: г. Лунинец, ул. Фрунзе, 6 (каб. 15, 16).