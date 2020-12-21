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Акция «Безвозмездное донорство начинается с меня!» продолжается на Лунинетчине

Данная акция проводится  на Лунинетчине ежемесячно.
 
23 декабря с 8.30 будет осуществляться забор крови на базе отделения скорой медицинской помощи по адресу: г. Лунинец, ул. Смоленская, 23.
 
При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, разрешение участкового терапевта  для допуска к донорству.
 
По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в Лунинецкую ЦРБ по телефону 5-51-69 с 8.00 до 16.30 в будние дни.
 
На что может рассчитывать безвозмездный донор
Согласно закону Республики Беларусь «О донорстве крови и её компонентов» безвозмездному донору предусмотрены следующие гарантии:
 
  1. Освобождение от работы в рабочее время в день сдачи крови; сохранение среднего заработка за день сдачи крови за счёт нанимателя;
  2. Дополнительный неоплачиваемый день отдыха (может быть присоединен к отпуску или использован в иное время после каждого дня сдачи);
  3. Предоставление другого неоплачиваемого дня отдыха в случае сдачи крови во время трудового отпуска, государственного праздника, в выходной день или после рабочего дня;
  4. Бесплатное питание перед кроводачей;
  5. 100% оплата больничного листа с первого дня болезни, если в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления временной нетрудоспособности, у мужчин было не менее 4 кроводач, у женщин – не менее 3 кроводач;
  6. Награждение нагрудным знаком отличия МЗ РБ «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь» при наличии не менее 40 кроводач (плазмы, тромбоцитов – не менее 80 раз);
  7. Компенсация обеда в день донорства в размере одной базовой величины.
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