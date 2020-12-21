Акция «Безвозмездное донорство начинается с меня!» продолжается на Лунинетчине

Данная акция проводится на Лунинетчине ежемесячно.

23 декабря с 8.30 будет осуществляться забор крови на базе отделения скорой медицинской помощи по адресу: г. Лунинец, ул. Смоленская, 23.

При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, разрешение участкового терапевта для допуска к донорству.

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в Лунинецкую ЦРБ по телефону 5-51-69 с 8.00 до 16.30 в будние дни.