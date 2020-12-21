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Акция «Безвозмездное донорство начинается с меня!» продолжается на Лунинетчине
Данная акция проводится на Лунинетчине ежемесячно.
23 декабря с 8.30 будет осуществляться забор крови на базе отделения скорой медицинской помощи по адресу: г. Лунинец, ул. Смоленская, 23.
При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, разрешение участкового терапевта для допуска к донорству.
По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в Лунинецкую ЦРБ по телефону 5-51-69 с 8.00 до 16.30 в будние дни.
На что может рассчитывать безвозмездный донор
Согласно закону Республики Беларусь «О донорстве крови и её компонентов» безвозмездному донору предусмотрены следующие гарантии:
- Освобождение от работы в рабочее время в день сдачи крови; сохранение среднего заработка за день сдачи крови за счёт нанимателя;
- Дополнительный неоплачиваемый день отдыха (может быть присоединен к отпуску или использован в иное время после каждого дня сдачи);
- Предоставление другого неоплачиваемого дня отдыха в случае сдачи крови во время трудового отпуска, государственного праздника, в выходной день или после рабочего дня;
- Бесплатное питание перед кроводачей;
- 100% оплата больничного листа с первого дня болезни, если в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления временной нетрудоспособности, у мужчин было не менее 4 кроводач, у женщин – не менее 3 кроводач;
- Награждение нагрудным знаком отличия МЗ РБ «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь» при наличии не менее 40 кроводач (плазмы, тромбоцитов – не менее 80 раз);
- Компенсация обеда в день донорства в размере одной базовой величины.