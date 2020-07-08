Акция «С заботой о безопасности малой Родины» проходит на Лунинетчине

Спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить профилактическую работу с населением района.

Работники отдела провели рейд по населенным пунктам Дребск, Цна, Кожан-Городок, Дворец, Язвинки, Яжевки, Ракитно и Сосновка.

О важности соблюдения правил пожарной безопасности граждан информировали с помощью громкоговорителей на площадках около магазина, торговых точек и других мест, где зачастую собираются люди.