Акция «Собери ребенка в школу» прошла на Лунинетчине

Очередной этап республиканской акции «Собери ребенка в школу» прошел на Лунинетчине. В этот раз ее инициатором выступил отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Главный специалист Игорь Горгун, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Людмила Казадаева, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Калугина посетили многодетные и малоимущие семьи. Вместе с волонтерами Красного Креста и активистками районной организации ГО «Белорусский союз женщин» они подготовили подарки для мальчишек и девчонок – канцелярские принадлежности и продуктовые наборы. Родители поблагодарили гостей, а юные земляки пообещали учится на отлично.