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Акция «Собери ребенка в школу» прошла на Лунинетчине

L N Send an email 8 часов тому назад
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Очередной этап республиканской акции «Собери ребенка в школу» прошел на Лунинетчине. В этот раз ее инициатором выступил отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Главный специалист Игорь Горгун, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Людмила Казадаева, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Калугина посетили многодетные и малоимущие семьи. Вместе с волонтерами Красного Креста и активистками районной организации ГО «Белорусский союз женщин» они подготовили подарки для мальчишек и девчонок – канцелярские принадлежности и продуктовые наборы. Родители поблагодарили гостей, а юные земляки пообещали учится на отлично.

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L N

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