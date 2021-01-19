Барановичское отделение железной дороги вводит остановки по требованию

В поездах региональных линий экономкласса Барановичское отделение Белорусской железной дороги вводит остановки по требованию.

С 22 января, на зимний период, устанавливаются остановки по требованию на остановочных пунктах Барановичского отделения Белорусской железной дороги следующим поездам:

остановочный пункт Журавинка – поездам № 6213 Барановичи‒Бухличи, № 6221 Лунинец‒Бухличи, № 6220 Бухличи‒Лунинец.

остановочный пункт Раклевцы – поездам № 6251 Лида‒Гродно, № 6258 Гродно‒Лида;

остановочный пункт Ёткишки – поездам № 6062 Лида‒Беняконе, № 6061 Беняконе‒Лида;

остановочные пункты Цверма, Березовцы – поездам № 6262 Лида‒Молодечно, № 6267 Молодечно‒Лида;

остановочные пункты Голынка, Мстибово, Лесники, Рудавка, Жиличи – поезду № 6161 Волковыск‒Берестовица;

остановочные пункты Монтовны, Нестеровичи, Саки – поездам № 6169 Волковыск‒Свислочь, № 6170 Свислочь‒Волковыск;

остановочный пункт Исса – поезду № 6298/6297 Гродно‒Барановичи;

Эти остановки вводятся по обращениям жителей.

Для того чтобы выйти из поезда на остановочном пункте, при остановке по требованию, пассажир обязан заблаговременно нажать кнопку вызова машиниста и сообщить о необходимости выхода. Кроме того, он должен услышать по громкоговорящей связи подтверждение того, что машинист понял его информацию правильно.

Разъездные билетные кассиры , которые будут реализовать проездные документы на поезда с остановками по требованию, обязаны информировать граждан о данном нововведении. Также перед отправлением поезда машинист по громкоговорящей связи обязан сообщать пассажирам о порядке осуществления остановки по требованию по остановочным пунктам.

Чтобы отправиться с остановочного пункта, на котором осуществляется остановка по требованию, пассажир должен находиться непосредственно на посадочной платформе, чтобы машинист поезда его видел.