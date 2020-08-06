Белорусские ученые планируют определять генетические особенности старения кожи и состояния волос

Белорусские ученые планируют определять генетические особенности, влияющие на старение кожи и состояние волос, сообщил журналистам директор Института генетики и цитологии НАН Руслан Шейко в пресс-центре БЕЛТА.

«Сегодня в Республиканском центре геномных биотехнологий оказываются услуги по генетическому тестированию предрасположенности более чем к 20 социально значимым заболеваниям. Среди них сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, диабет второго типа, тромбофилия. В ближайшее время планируем расширить спектр наших услуг. Станет возможным определение индивидуальных генетических особенностей метаболизма витаминов, алкоголя, холестерина, старения кожи, состояния волос», — сказал Руслан Шейко.

Приоритетной задачей он считает расширение сферы применения геномных биотехнологий. Уже сейчас разрабатываются технологии для целей криминалистики, позволяющие определять возраст и внешность неизвестного индивида по образцу его ДНК. В ближайшем будущем ученые также планируют запустить инновационный проект по созданию экспериментально-лабораторного комплекса для геномных биотехнологий в растениеводстве. «Можно сказать, это будет парниковый комплекс», — добавил директор Института генетики и цитологии.

Институт занимается исследованиями в области медицинской и сельскохозяйственной генетики, генетики спорта, долголетия, нутригеномики, генетических основ биотехнологий. С применением современных подходов изучаются разнообразие генофонда, генетические механизмы формирования хозяйственно-ценных признаков в растениеводстве и животноводстве. Исследуются и механизмы индивидуальной чувствительности к лекарственным препаратам, которые будут использованы в дальнейшем при разработке панелей ДНК-маркеров для клинической практики. Также выявляются генетические и эпигенетические основы психоэмоциональной деятельности человека. В результате работы уже выдано более 17 тыс. генетических паспортов.

Ученые проводят тестирование и для выявления генетических причин невынашивания беременности. По словам заведующей лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Ирмы Моссэ, генетический паспорт помогает врачам принять правильное решение. По результатам опросов, более 80% женщин, которые обращались за таким паспортом, потом смогли успешно родить. «Желательно пройти такое обследование еще до первой беременности. Особенно это важно перед процедурой ЭКО», — отметила она.

Как сообщалось, в Институте генетики и цитологии НАН недавно открылся модернизированный Республиканский центр геномных биотехнологий. Строительные работы продолжались в течение двух лет. Центр оснастили самым современным научным оборудованием. Теперь он полностью соответствует мировым требованиям, предъявляемым к ПЦР-лабораториям (ПЦР является методом молекулярной биологии. — Прим. БЕЛТА). Ожидается, что модернизация позволит существенно повысить качество и конкурентоспособность работ, наращивать объемы и спектр оказываемых услуг по генетическому анализу.